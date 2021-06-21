ديباي يتفوق على نيمار ويُطمئن جماهير برشلونة

المواطن - محمد سمعه

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن أرقام اللاعب الهولندي ممفيس ديباي المنضم حديثًا لـ صفوف برشلونة الإسباني أفضل من البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، حينما كان النجم الهولندي لاعبًا في الدوري الفرنسي.

وكان برشلونة أعلن أول أمس السبت، عن التعاقد مع النجم الهولندي صاحب الـ27 عامًا قادمًا من نادي أوليمبيك ليون الفرنسي كصفقة انتقال حر.

أرقام صفقة برشلونة الجديدة أفضل من نيمار

وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية اليوم الاثنين إن نجم برشلونة الجديد أفضل من نيمار في جزئية المساهمة بالأهداف، حيث ساهم ديباي مع ليون في 95 هدفًا، بينما ساهم نيمار مع باريس سان جيرمان في 89 هدفًا خلال آخر 4 مواسم له مع فريق العاصمة الفرنسية.

500 مليون يورو شرط فسخ عقد ديباي مع برشلونة

ويُوجد شرط جزائي في عقد اللاعب الهولندي مع برشلونة تصل قيمته إلى 500 مليون يورو.

يذكر أن اللاعب الهولندي علق على انضمامه لـ برشلونة قائلًا: “أخيرًا حلمي تحقق، أنا متشوق للعب أول مباراة مع برشلونة بحضور الجماهير، وأتمنى أن يكون الملعب ممتلئًا عن آخره”.

وسبق لـ النجم الهولندي صاحب الـ27 عامًا، اللعب في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي وبي إس في آيندهوفن الهولندي قبل الانتقال لنادي ليون.

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