دي ليخت يمنح منتخب هولندا رقمًا سلبيًّا

المواطن - مروة نبيل

حصل مدافع الطواحين، ماتياس دي ليخت، على بطاقة حمراء خلال مباراة منتخب هولندا ضد التشيك، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

التشيك تُطيح بالطواحين:

ولعب منتخب هولندا ضد التشيك على ملعب “بوشكاش آرينا”، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من “يورو 2020″، وانتهت المباراة بتحقيق مفاجأة من العيال الثقيل، حيث خسر الطواحين بهدفين دون رد.

وتأهل منتخب التشيك الأول لكرة القدم إلى منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية، وسيُلاقي الدنمارك التي نجحت في الإطاحة بالمنتخب الويلزي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

رقم سلبي لمنتخب هولندا:

وحصل دي ليخت على بطاقة حمراء خلال أحداث الشوط الثاني من مباراة هولندا ضد التشيك، قبل أن يتلقى منتخب بلاده هدفين متتاليين، ليودع “يورو 2020″، رغم تألقه في مرحلة المجموعات، وتأهله كمتصدر بالعلامة الكاملة.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن منتخب هولندا الأول لكرة القدم أصبح أكثر فريق يحصل على بطاقات حمراء في تاريخ منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية، برصيد 4 بطاقات.

ولفتت عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الطواحين حصل على بطاقتين حمراوين في مباراة واحدة ضد منتخب تشيكوسلوفاكيا عام 1976، وبطاقتين حمراوين أيضًا أمام التشيك في نسختي 2004، و2020.

شارك الخبر







مقالات ذات صلة