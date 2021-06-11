ذهبي نصراوي يكشف ما سيحدث لسداد 135 مليون ريال

المواطن - محمد سمعه

كشف عبدالعزيز بغلف العضو الذهبي بـ نادي النصر عن ما سيحدث داخل أروقة العالمي، وذلك بعد الكشف عن ديون العالمي الواجب عليه دفعها لقيد الصفقات الجديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النصر ثاني أكثر الأندية مديونية

وكان بيان لجنة الكفاءة المالية التابعة لـ وزارة الرياضة كشف أن العالمي مديون بـ 135 مليونًا و 907 آلاف ريال، ليكون ثاني الأندية مديونية بعد نادي الاتحاد.

وغرد بغلف قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “اعتقاد يكاد يصل لليقين، سوف يتم سداد وجدولة بعض الالتزامات وبالتالي الحصول على الكفاءة المالية وتسجيل اللاعبين الأجانب والمحليين”.

العالمي ضم صفقتين ناريتين

وتمكن العالمي مؤخرًا من ضم الكاميروني فينسينت أبو بكر من صفوف نادي بيشكتاش التركي، وتعاقد كذلك مع اللاعب البرازيلي تاليسكا من نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني.

وبلغ إجمالي ديون النصر، 135 مليونًا و 907 آلاف ريال بواقع 40 مليون ريال كديون على الفريق للاعبين، و 49 مليون ريال ديون على الفريق لصالح أندية أخرى، و 24 مليون ريال رواتب للاعبين و 13 مليون ريال كرواتب للموظفين والمدربين إضافة لـ 4 ملايين ريال مستحقات من قضايا صدر بها قرارات نهائية.

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