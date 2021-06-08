ذهبي نصراوي يوضح حقيقة حسم صفقة نجم بشكتاش

المواطن - مروة نبيل

حرص العضو الذهبي بنادي النصر فهد السيف، على توضيح حقيقة حسم العالمي لصفقة مهاجم بشكتاش التركي، الكاميروني أبو بكر فينسنت.

السيف يكشف سر صورة نجم بشكتاش:

ونشر فهد السيف عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة أبو بكر فينسنت مصحوبة بهاشتاق النصر، الأمر الذي فسرته جماهير الأصفر بحسم الصفقة رسميًّا، وبدأت في التفاعل مع الخبر، ما دفع العضو الذهبي بالعالمي لتوضيح الأمور.

وقال: “الأحبة جمهور النصر العظيم هذه التغريدة جاءت تفاعلًا مع الأخبار المتواترة حول اللاعب لا أقل ولا أكثر، وإلا فالمصدر الأول والأخير لكل ما يتعلق بأمور النادي من صفقات وخلافه لا تتم إلا عن طريق المركز الإعلامي للنادي ولكم كامل التحية والتقدير”.

النصر يستهدف ضم فينسنت:

وأشارت تقارير صحافية خلال الأيام القليلة الماضية، إلى أن العالمي والاتحاد يتنافسان على ضم فينسنت، خاصة أن عقده مع بشكتاش التركي ينتهي شهر يوليو المقبل، ما يسهل من عملية التفاوض معه.

وانتقل أبو بكر فينسنت صاحب الـ29 عامًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بشكتاش في أغسطس 2016، قادمًا من بورتو البرتغالي، ويسعى النادي التركي لتجديد عقده، وقدم عرضًا كبيرًا له، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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