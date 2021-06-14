رؤية سوفت بنك يخطط لاستثمار 100 مليون دولار في Unifonic السعودية

المواطن - الرياض

كشف راجيف ميسرا، الرئيس التنفيذي لشركة SoftBank Investment Advisors، التي تشرف على صندوق Vision Fund أنه يتم التخطيط لمزيد من صناديق الرؤية Vision Funds بمليارات الدولارات التي ستستثمر في الشركات الناشئة عالية التقنية حول العالم، خلال السنوات القادمة بما في ذلك في المملكة.

وبحسب لقاء صحفي سابق لراجيف ميسرا، فإن Vision fund “على أعتاب” أول استثمار للصندوق في شركة سعودية Messaging company، وهي شركة مراسلة، لكنه رفض الإدلاء بتفاصيل إلى أن تصدر الشركة نفسها الإعلان.

100 مليون دولار:

وبحسب مصادر العربية، من المتوقع أن تصل قيمة الاستثمار إلى 100 مليون دولار.

وأضاف أنه قد يتم الإعلان عن صفقة خلال الأسبوع المقبل. وهذا أول استثمار لصندوق رؤية سوفت بنك في شركة سعودية ناشئة.

UniFonic:

UniFonic مزود الاتصالات السحابية الإقليمي الأسرع نموًّا في المنطقة تتواجد في السعودية والأردن والإمارات وباكستان جمعت منصة الاتصالات السحابية Unifonic ومقرها الرياض أكثر من 21 مليون دولار في الجولة الأولى بقيادة STV بمشاركة Riyadh Taqnia fund ورائد فنتشرز وآخرين عام 2018، كانت حينها أكبر جولة تمويل على الإطلاق تجمعها شركة سعودية ناشئة.

ولدى الشركة مكاتب إقليمية في السعودية والإمارات وباكستان والأردن، وجمعت أكثر من 21 مليون دولار عام 2018 في الجولة التمويلية الأولى بقيادة STV.

وتأسست Unifonic من قبل شقيقين، أحمد وحسن حمدان، عام 2006، وهي عبارة عن منصة اتصالات سحابية تقدم خدمات رسائل نصية وصوتية مختلفة من خلال واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بها.

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