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رئيس إيران الجديد مطلوب لتحقيق أمام الأمم المتحدة
قبل موعد تنصيبه بأيام

رئيس إيران الجديد مطلوب لتحقيق أمام الأمم المتحدة

2021/06/30
الساعة 3:04 مساءً
- ‎فيتقارير, العالم, حصاد اليوم
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رئيس إيران الجديد مطلوب لتحقيق أمام الأمم المتحدة
المواطن- متابعة

دعا محقق الأمم المتحدة المعني بملف حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، إلى إجراء تحقيق مستقل وذي مصداقية بشأن الاتهامات التي تلاحق رئيس إيران المنتخب حديثًا، إبراهيم رئيسي.

إحراج لطهران

وبحسب موقع سكاي نيوز، فإن هذه الخطوة قد تشكل إحراجًا لطهران، على الصعيدين السياسي والدبلوماسي.

ودعا المحقق الأممي إلى التحقيق في دور رئيس إيران المنتخب حديثًا، إبراهيم رئيسي المركزي في الإعدامات الجماعية التي طالت آلاف المعارضين الإيرانيين عام 1988، حين كان رئيسي مُدعيًا عامًا في العاصمة طهران، ومُشرفًا على تلك الحملة.

رئيس إيران المنتخب مطلوب لتحقيق أمام الأمم المتحدة

وجمع مكتب المحقق الأممي لشهادات وأدلة طوال أعوام كثيرة عن هذه القضية، وإنه مستعد لتقديمها مباشرة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أو أية هيئة أممية أخرى يُمكن لها أن تُجري تحقيقيًا حياديًا.

وكان المحقق الدولي أشار في أوقات سابقة إلى حملة منهجية تقوم بها السلطات الإيرانية، خلال الفترة الأخيرة، لمحو آثار المقابر الجماعية التي نتجت عن تلك الحملات التي طالت المعارضين الإيرانيين.

رئيس إيران المنتخب مطلوب لتحقيق أمام الأمم المتحدة
رئيس إيران المنتخب

انتظار اللحظة مناسبة

وذكر جاويد رحمن بأن الوقت الراهن هو الأكثر مناسبة لتحقيق بتلك الأحداث، لأن الشخص المُتهم سيصبح رئيسًا للجمهورية وعليه تحمل المسؤولية.

وحملة الإعدامات المقصودة في التقارير الأممية، هي تلك الموجة الضخمة التي قد نُفذت خلالها التصفيات من خلال المحاكمات الشكلية الشهيرة التي قادها القاضي صادق خلخالي، والتي أدت إلى هيمنة التيار الديني المتطرف على الثورة الشعبية التي أطاحت بحاكم إيران الأسبق الشاه محمد رضا بهلوي.

رئيس إيران المنتخب مطلوب لتحقيق أمام الأمم المتحدة
رئيس إيران المنتخب


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