رئيس اتحاد القدم المصري يستقبل رجاء الله السلمي

المواطن - محمد سمعه

استقبل أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لـ كرة القدم اليوم الأحد، رجاء الله السلمي مساعد وزير الرياضة والأمين العام لـ الاتحاد العربي لكرة القدم بمقر الاتحاد المصري في العاصمة المصرية القاهرة.

رسالة شكر من رجاء الله السلمي لـ اتحاد القدم المصري

وأكد السلمي أن زيارته لـ مقر اتحاد القدم المصري بمثابة شكر عملي على ما قدمه الاتحاد المصري من مساعدات لنجاح تنظيم كأس العرب لـ الشباب التي تنطلق اليوم في القاهرة.

من جانبه، رحب أحمد مجاهد بضيوف مصر والأشقاء بـ الاتحاد العربي لكرة القدم، مؤكدًا على التزام الاتحاد المصري بسياسة مصر الثابتة نحو الأشقاء ومضيفًا أن كل إمكانيات الاتحاد المصري مسخرة للمساهمة في نجاح البطولة العربية، وتقديم دليل جديد على جدارة مصر التنظيمية للمحافل الرياضية.

16 منتخبًا يتنافسون في بطولة كأس العرب لـ الشباب

ويشارك في البطولة 16 منتخبًا تم توزيعهم على 4 مجموعات جاءت كـ التالي: “مصر، النيجر، موريتانيا، الجزائر” في المجموعة الأولى.

المجموعة الثانية” المغرب، طاجيكستان، الإمارات، جيبوتي”.

المجموعة الثالثة” السنغال، لبنان، العراق، جزر القمر”.

المجموعة الرابعة” السعودية، اليمن، تونس، أوزبكستان”.

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