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رئيس اتحاد القدم المصري يستقبل رجاء الله السلمي
على خلفية استضافة مصر لـ كأس العرب لمنتخبات الشباب

رئيس اتحاد القدم المصري يستقبل رجاء الله السلمي

2021/06/20
الساعة 3:24 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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رئيس اتحاد القدم المصري يستقبل رجاء الله السلمي أحمد مجاهد ورجاء الله السلمي - المصدر @EFA
المواطن - محمد سمعه

استقبل أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لـ كرة القدم اليوم الأحد، رجاء الله السلمي مساعد وزير الرياضة والأمين العام لـ الاتحاد العربي لكرة القدم بمقر الاتحاد المصري في العاصمة المصرية القاهرة.

رسالة شكر من رجاء الله السلمي لـ اتحاد القدم المصري

وأكد السلمي أن زيارته لـ مقر اتحاد القدم المصري بمثابة شكر عملي على ما قدمه الاتحاد المصري من مساعدات لنجاح تنظيم كأس العرب لـ الشباب التي تنطلق اليوم في القاهرة.

أحمد مجاهد ورجاء الله السلمي
جانب من اللقاء – @EFA

من جانبه، رحب أحمد مجاهد بضيوف مصر والأشقاء بـ الاتحاد العربي لكرة القدم، مؤكدًا على التزام الاتحاد المصري بسياسة مصر الثابتة نحو الأشقاء ومضيفًا أن كل إمكانيات الاتحاد المصري مسخرة للمساهمة في نجاح البطولة العربية، وتقديم دليل جديد على جدارة مصر التنظيمية للمحافل الرياضية.

16 منتخبًا يتنافسون في بطولة كأس العرب لـ الشباب

ويشارك في البطولة 16 منتخبًا تم توزيعهم على 4 مجموعات جاءت كـ التالي: “مصر، النيجر، موريتانيا، الجزائر” في المجموعة الأولى.

المجموعة الثانية” المغرب، طاجيكستان، الإمارات، جيبوتي”.

المجموعة الثالثة” السنغال، لبنان، العراق، جزر القمر”.

المجموعة الرابعة” السعودية، اليمن، تونس، أوزبكستان”.


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