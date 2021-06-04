رئيس الاتحاد: لم نفاوض فينسينت أبو بكر بشكل رسمي

المواطن - محمد سمعه

أكد أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد على أن ناديه لم يتفاوض رسميًا مع الكاميروني فينسينت أبو بكر لاعب بيشكتاش التركي للتعاقد معه في صيف العام الجاري.

ورد الحائلي على سؤال بتال القوس مقدم برنامج ” في المرمى” قائلًا: ” تقول إن العميد قدم عرضًا لضم أبو بكر؟، ما شاء الله عندك خطاب رسمي؟”.

الاتحاد لم يتفاوض رسميًا مع أبو بكر

وواصل الحائلي قائلًا:” بالطبع لا لم ندخل أي مفاوضات رسمية مع أبو بكر أو غيره، كما قلت تسديد رواتب اللاعبين هي الأولوية بالنسبة لي، ولا يمكن أن ندخل في أي صفقة ونحن علينا التزامات للاعبينا”.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن ناديي النصر والاتحاد يتنافسان على ضم فينسنت، خاصة أن عقده مع بشكتاش التركي ينتهي شهر يوليو المقبل، ما يسهل من عملية التفاوض معه.

بيشكتاش يرغب في الإبقاء على نجمه الكاميروني

ويسعى نادي بشكتاش التركي لاستمرار المهاجم الكاميروني أبو بكر في صفوفه الموسم المقبل، ما دفعه لتقديم عرض كبير لتجديد عقده.

وتلقى أبو بكر عرضًا رسميًا من وسيط سعودي لينتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بعقد يمتد لمدة 3 سنوات براتب 3.2 مليون يورو في الموسم الواحد، وذلك وفقًا لموقع “جول”.

شارك الخبر







شارك الخبر