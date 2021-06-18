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رئيس التعاون السابق يشكر مسؤولي الطائي
بعد الاعتذار عن تميمة الذئب

رئيس التعاون السابق يشكر مسؤولي الطائي

2021/06/18
الساعة 2:43 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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رئيس التعاون السابق يشكر مسؤولي الطائي محمد القاسم
المواطن - مروة نبيل

قدم رئيس مجلس إدارة نادي التعاون السابق، محمد القاسم الشكر إلى مسؤولي الطائي بعد الاعتذار عن تميمة الذئب الخاصة بسكري قصيم.

رئيس التعاون السابق يشكر رجال الطائي على الاعتذار

وأعاد محمد القاسم عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، البيان الذي نشره حساب نادي الطائي، وشدد فيه على أن العمل البشري لا يصل إلى الكمال مهما بذل الناس من جهد، كما أكد مجلس الإدارة برئاسة تركي الضبعان أن الخطأ غير مقصود.

وعلق القاسم قائلًا: “شكرًا لرجال النادي الغالي الطائي على هذه اللغة الراقية ولرئيسه المميز تركي الضبعان حفظ حقوق الغير فروسية ليست غريبة على كل أبناء الوطن يترجمها أبناء حائل”.

واختتم رئيس نادي التعاون السابق تغريدته عبر حسابه الخاص على “تويتر”، قائلًا: “التعاون والطائي علاقة تاريخية ممتدة ومستمرة إن شاء الله وقادم أجمل للناديين”.

التعاون
لاعبو سكري القصيم – المصدر spl

القاسم ينتقد إدارة الطائي

وكان محمد القاسم قد انتقد قبل بضعة أيام إدارة الطائي، بسبب التميمة التي تم اختيارها بمناسبة صعود الفريق إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقال: “الذئب تميمة التعاون التي اعتمدت في وقتها من وزارة الرياضية”.

وتابع: “ومع كامل تقدير وتباريكي للأشقاء في الطائي صعودهم إلا أني أستغرب اختيارهم للذئب ليكون تميمة ناديهم وهذا كما أعرف يتعارض مع إقرار تمائم الأندية السابق الذي يرفض تعارضها بين الأندية”.

الطائي
لاعبو الطائي – المصدر msl


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