رئيس الطائي بعد إنصاف النادي قانونيًّا : لا نلجأ للطرق الملتوية ونسامح الجميع

المواطن - محمد سمعه

أصدر نادي الطائي- قبل قليل- بيانًا بشأن موقف النادي من أندية البكيرية والجبلين والثقبة، التي تقدمت بشكوى ضد فارس الشمال بشأن عدم أهلية مشاركة اللاعب عمران إلياس مع فارس الشمال.

الطائي كيان كبير في السعودية:

وجاء نص البيان كالتالي عبر رئيس النادي تركي الضبعان: “فارس الشمال كيان كبير في منظومة الرياضة بـ السعودية ونحن نسير على قيم ومبادئ والنادي لم يُعرف عنه اللجوء إلى أساليب ملتوية للوصول إلى أهدافه”.

وأضاف البيان: “الشكوى أمر مشروع ولا يجب أن يغضب منه أحد وفضلنا السكوت في الأيام الماضية رغم سلامة موقفنا لكن أدبًا مع الجهات المختصة التي هي محل ثقتنا بلا حدود”.

الطائي يسامح الجميع:

وتابع البيان: “لا يخفى على الجميع حدوث اتهام وخوض في أمور لا تليق، وهذا لا شك مؤلم جدًّا ولا يليق بأبناء منطقة تجمعهم أواصر قرابة وجوار وترابط، ولهذا لابد من لم الشمل فإن إدارة الطائي قررت طي هذه الصفحة بكل ألمها إحساسًا منا بأهمية التسامح في المجتمع الحائلي المميز”.

وأعلنت لجنة الاستئناف بـ الاتحاد السعودي لـ كرة القدم أمس الخميس رفض الاحتجاج المقدم من أندية الجبلين والبكيرية والثقبة بشأن عدم أهلية مشاركة اللاعب عمران إلياس لاعب الطائي.

وجاء في نص قرار لجنة الاستئناف أنه تم قبول الاستئناف من الأندية الـ3 شكلًا ورفضه من حيث الموضوع.

كما أكدت لجنة الاستئناف على أن القرار غير قابل للطعن.

شارك الخبر







مقالات ذات صلة