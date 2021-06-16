رئيس الطيران المدني يتفقد مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة

المواطن - الرياض

قام رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، اليوم الأربعاء، بزيارة تفقدية لمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة؛ للاطمئنان على سير العمل والاطلاع عن كثب على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الموصى بها من قبل اللجان المختصة، رافقه في الجولة معالي الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن العريفي مساعد وزير النقل.

جاهزية منطقة الجوازات والجمارك:

وبدأت الزيارة التفقدية في صالات السفر الرئيسية بمناطق إنهاء إجراءات السفر، وتجول معاليه في صالات المغادرة والوصول الداخلية والدولية، كما اطلع على جاهزية منطقة الجوازات والجمارك وإدارة العمليات بالمطار، وعدد من المواقع والمسارات الخاصة بإجراءات السفر.

بعد ذلك استمع معاليه، إلى عرض مقدم من شركة طيبة لتشغيل المطارات مشغّل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي عن المرافق والخدمات المقدمة والإنجازات التي تمت في المطار.

تكثيف الجهود لخدمة المسافرين:

وأكد معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، على أهمية تكثيف الجهود لخدمة المسافرين وتسهيل إجراءات سفرهم مع التقيد بتطبيق البرتوكولات الصحية التي حددتها الجهات المختصة، وأشاد معاليه بجهود المبذولة من جميع الجهات الحكومية والخاصة العاملة بالمطار وتضافر جهودهم وتكاملها؛ لضمان تقديم أرقى الخدمات للمسافرين.

يذكر أن مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة يعد أولى المطارات في المملكة الذي تم بناؤه وتشغيله بالكامل عن طريق القطاع الخاص وفق أسلوب البناء وإعادة الملكية والتشغيل (BTO)، حيث عملت الهيئة العامة للطيران المدني على إنجاز برنامج خصخصة الوحدات الاستثمارية التابعة لها والمطارات إلى شركات مستقلة، ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنمية الاقتصاد الوطني.

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