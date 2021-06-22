رئيس الفلبين يخير شعبه بين التطعيم ضد كورونا أو السجن

المواطن - متابعة

خير الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي الشعب الفلبيني ما بين التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا أو السجن وذلك بعد أن سجلت بلاده 1.3 مليون إصابة و23 ألف وفاة.

وذكرت وسائل إعلام عالمية أن دوتيرتي قرر أن يجبر الشعب على التطعيم باللقاح بعد أن انخفض الإقبال على المراكز الصحية في عدد من مواقع العاصمة مانيلا.

أزمة انتشار كورونا

وأكد أنه منزعج من عدم استجابة الفلبينيين للحكومة، داعياً الجميع إلى تفهم مقصده من هذه التعليمات التي صدرت بناءً على الأزمة الموجودة في بلاده بسبب الفيروس.

يشار إلى أن السلطات الفلبينية قامت بتطعيم 2.1 مليون شخص حتى تاريخ 20 يونيو، الأمر الذي جعل تطعيم 70 % من إجمالي عدد السكان الذي يبلغ 110 ملايين نسمة أصبح صعباً.

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