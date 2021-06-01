رئيس الفيصلي: لم أشعر بنفسي بعد الهدف الثالث

المواطن - مروة نبيل

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الفيصلي، فهد المدلج، رد فعله بعد تسجيل فريقه للهدف الثالث ضد التعاون في نهائي كأس الملك.

"فهد المدلج" رئيس نادي "الفيصلي":

بعد الهدف الثالث للفيصلي لم أكن أشعر بنفسي حتى نهاية المباراة ،ووالدتي كانت أول من خطر ببالي بعد التتويج لأنها عانت معي وصبرت كثيرًا#كورة_روتانا pic.twitter.com/5v63dE1EJ2 — برنامج كورة (@korarotana) May 31, 2021

رئيس الفيصلي يكشف رد فعله بعد الهدف الثالث:

وقال فهد المدلج: “بعد عرضية كعبي والتي حولها تافاريس إلى الهدف الثاني ارتفع إحساسي بأننا سنصبح أبطال الكأس خاصة أنه جاء بعد ركلة الجزاء الظالمة، وكان بجواري بعض أعضاء مجلس الإدارة، وقلنا إذا لم ينصفنا الحكم ينصفنا رب العالمين”.

وتابع رئيس نادي الفيصلي خلال تصريحاته لبرنامج “كورة”: “لم أحزن على محمد النخيلان لحظة الطرد، لأنه طرد احترافي، لأن قرار إعاقته للمهاجم كان صحيحًا”.

وأضاف: “بعد الهدف الثالث لنادي الفيصلي لم أكن أشعر بنفسي حتى نهاية المباراة، كنت المدرج ثم جلست أسفل لم أشعر، شعرت أن إستاد الملك فهد صغر فجأة، ونزلت دموعي ولم أشعر بنفسي، وأدعي فقط”.

وعن أول من تذكره فور فوز الفريق الأول لكرة القدم، علق فهد المدلج قائلًا: “والدتي كانت أول من خطر ببالي بعد التتويج لأنها عانت معي وصبرت كثيرًا”.

عنابي سدير يتوج بالذهب:

وتغلب الفيصلي على التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أُقيمت على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض بنهائي كأس الملك، ليحصد لقب أغلى الكؤوس للمرة الأولى في تاريخه.

ومن المقرر أن يواجه عنابي سدير فريق الهلال في كأس السوبر السعودي، بعد تتويج الزعيم بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين رسميًّا، ويشارك في دوري أبطال آسيا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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