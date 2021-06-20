رئيس النصر يرفض التعاقد مع كريستيانو رونالدو

المواطن - محمد سمعه

تسبب رد مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، حول التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، في دهشة لجماهير النصر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ورد آل معمر بشكل ساخر على مشجع نصراوي طلب منه إحضار رونالدو للعالمي حيث قال المشجع: “أبو عبدالله وقع معه وبتدعيلي”.

رد رئيس النصر حول ضم كريستيانو رونالدو

وجاء رد رئيس النصر صادمًا وساخرًا حيث قال: ” عمره 36″.

وأشار رد مسلي آل معمر إلى أن رونالدو أصبح قريبًا من الاعتزال ووجوده في النصر لن يفيد الفريق.

يذكر أن رونالدو سجل هدفًا لـ منتخب البرتغال أمس السبت في مباراة ألمانيا في يورو 2020، حيث فاز المنتخب الألماني على البرتغال برباعية مقابل هدفين، لينعش آماله في التأهل لدور ثمن النهائي باليورو.

رقم قياسي لـ رونالدو رغم الخسارة من ألمانيا

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو حقق رقمًا قياسيًا بإحرازه 12 هدفًا في خمس نسخ متتالية من بطولة كأس أمم أوروبا أعوام 2004 و 2008 و 2012 و 2016 و 2020 ليكون أول لاعب أوروبي يحقق هذا الأمر.

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