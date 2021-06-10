رئيس الهلال: لن نقبل بالمزايدات في المفاوضات

المواطن - مروة نبيل

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل أن غياب السرية أثناء فترة التفاوض يتسبب في إفساد الصفقات، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لا يقبل المزايدات في المفاوضات.

رئيس الهلال يرفض المزايدات في المفاوضات

وقال فهد بن نافل خلال حواره عبر قناة النادي على “يوتيوب”: “غياب السرية في المفاوضات تُفسد الصفقات، لن نقبل ككيان هلالي بالمزايدات بعد خروج مفاوضاتنا للإعلام”.

وتابع رئيس نادي الهلال تصريحاته قائلًا: “أعلنها للجميع، كل من يحاول استغلال تسريب المفاوضات للمزايدة على الزعيم لن ينجح في تحقيق مراده”.

وأضاف: “لن أحمل إدارة الهلال الحالية أو القادمة ضرر الصفقات الفلكية للاعب يزايد على الشعار. لن أعرّضهم لعقوبة منع التسجيل مستقبلًا”.

وواصل رئيس النادي تصريحاته قائلًا: “لن نقبل بالمزايدات في المفاوضات، والتوقيع بأرقام فلكية لمجرد تحقيق انتصار وقتي في الترند”.

توثيق البطولات

وكان فهد بن نافل قد حسم الأنباء التي أُثيرت بشأن طلب توثيق البطولات، مؤكدًا أن النادي لم يطلب ذلك، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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