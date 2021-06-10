رئيس الهلال: 4 مصادر تجلب لنا الإيرادات

المواطن - محمد سمعه

كشف فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال عن وجود 4 مصادر تجلب إيرادات الزعيم.

وخلال حديثه لـ جماهير أزرق العاصمة قال ابن نافل: “لدينا 4 مصادر تجلب لنا الإيرادات وهم دعم الوزارة ودعم الأمير الوليد بن طلال، وعقود الرعاية بالإضافة إلى منصة أنا هلالي”.

إلى ماذا تعرض الهلال بعد ضم ماريغا ؟

وواصل ابن نافل قائلًا: ” بعد التعاقد مع موسى ماريغا بنصف ساعة، بدأت بعض الصحف بتداول أسماء لاعبين آخرين للتأثير على الجماهير وعلى الفريق”.

وأضاف ابن نافل: “هناك تغريدة ظهرت كانت منها رسالة غير مباشرة بأن هناك من يحاول إفساد خط المفاوضات الخاصة باللاعبين مع أزرق العاصمة”.

طموح الأزرق مرتفع

وحول التعاقد مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، قال رئيس الهلال: “الطموحات أصبحت عالية، والتفاوض مع جارديم كان سهلًا بمجرد معرفته أننا نريده”.

وأضاف ابن نافل: “ليوناردو جارديم سيقرر من يرحل عن الفريق”.

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