رئيس تطوير بوابة الدرعية: مشاريع رؤية 2030 ليست متنافسة بل متكاملة 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قال الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية في السعودية، جيري إنزيريلو، إن مشاريع رؤية 2030 ليست في تنافس مع بعضها بل تكمل بعضها، واصفًا إياها بأنها مثل عقد من الجواهر المترابطة.

وفي حوار مع موقع Hotelier Middle East تابع الرجل المُلقب باسم صانع المدن قائلًا: تشمل المشاريع الضخمة في المملكة مدينة نيوم المستقبلية ومشروع البحر الأحمر، الذي سيضم 90 جزيرة بكرًا، وقد يتساءل البعض عما إذا كانت الدرعية تستطيع أن تتنافس مع هذه المشروعات الضخمة.

وأضاف: من يطرح ذلك السؤال، لا يدرك جوهر مشاريع رؤية 2030، مستطردًا: المشاريع ليست متنافسة مع بعضها، بل إنها استراتيجيات حذرة للغاية لتكمل بعضها البعض كجزء من استراتيجية وطنية تعود بالنفع على المملكة، إنها مثل عقد من الجواهر المترابطة، وكل مشروع يمثل جوهرة ثمينة فريدة من نوعها.

بوابة الدرعية وجهة سياحية مستدامة

وتابع: مشروع بوابة الدرعية الذي يقع على بعد 15 دقيقة شمال الرياض، سيتم تحويله إلى وجهة سياحية بنيت لتكون مستدامة، وستكون موطنًا لعدد سكان يبلغ 100000 نسمة وتهدف إلى جذب 25 مليون زائر سنويًا، وهي متضمنة المتاحف والبيع بالتجزئة والمطاعم والفنادق، وستكون مكانًا للتسوق وتناول الطعام والعيش والعمل.

وتقع المعالم التاريخية في قلب المشروع وذلك علاوة على وجود إطلالات عبر وادي حنيفة التاريخي وموقع الطريف للتراث العالمي لليونسكو.

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