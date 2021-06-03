رئيس جمعية أسر التوحد يسلط الضوء على معاناة ترحال الأسر بحثًا عن خدمة التأهيل الشامل

المواطن - الرياض
نشر رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، قصة معاناة أسرة سعودية من أسر التوحد مرغمة على الترحال .
حالة فقط من آلاف أسر التوحد:
وقال الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود: حالة فقط من آلاف أسر التوحد في بلادنا والمرغم ربّها على الترحال طلبًا للخدمة الشاملة لتأهيل أبنائهم (أبناءنا)، رافقتكم السلامة.
وأضاف الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود: لن يضع حدًّا لمعاناة وتفرق تلك الأسر سوى سيدي ولي العهد حفظه الله.
حالة فقط من الاف #اسر_التوحد في بلادنا و المرغم ربّها على الترحال طلباً للخدمة الشاملة لتأهيل ابنائهم (أبناءنا) ..
رافقتكم السلامة ..
لن يضح حداً لمعاناة و تفرق تلك الأسر سوى سيدي #ولي_العهد حفظه الله https://t.co/dd8BxNBf7e
— سعود بن عبدالعزيز بن فرحان ال سعود (@Saudafalsaud) June 2, 2021
شارك الخبر
تعليق واحد
معيض الزهراني مهتم وصوت ذوي الاعاقة
وفيت وكفيت ياسمو الامير سعود ..في عرض هذه الحالة من الاف الحالات تبحث عن علاج وتعليم في دول اقل منا امكانيات وميزانيات للاسف ..
نعم . نحن في حاجة لاعادة النظر في دور مراكز التاهيل في في هذا الوطن الذي قدم الكثير من الميزانيات امام ضعف في مستواء الاداء ..
شكرا لك من القلب مرورك وتعليقك . نامل من الجهة المعنية مراجعة الاسباب في هجرة هذه الاسر ..