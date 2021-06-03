‎الرئيسية
جديد الأخبار
رئيس جمعية أسر التوحد يسلط الضوء على معاناة ترحال الأسر بحثًا عن خدمة التأهيل الشامل

رئيس جمعية أسر التوحد يسلط الضوء على معاناة ترحال الأسر بحثًا عن خدمة التأهيل الشامل

2021/06/03
الساعة 1:22 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1
طباعة
رئيس جمعية أسر التوحد يسلط الضوء على معاناة ترحال الأسر بحثًا عن خدمة التأهيل الشامل
المواطن - الرياض

نشر رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، قصة معاناة أسرة سعودية من أسر التوحد مرغمة على الترحال .

حالة فقط من آلاف أسر التوحد:

وقال الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود: حالة فقط من آلاف أسر التوحد في بلادنا والمرغم ربّها على الترحال طلبًا للخدمة الشاملة لتأهيل أبنائهم (أبناءنا)، رافقتكم السلامة.

وأضاف الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود: لن يضع حدًّا لمعاناة وتفرق تلك الأسر سوى سيدي ولي العهد حفظه الله.


شارك الخبر

‎تعليق واحد

  1. معيض الزهراني مهتم وصوت ذوي الاعاقة

    وفيت وكفيت ياسمو الامير سعود ..في عرض هذه الحالة من الاف الحالات تبحث عن علاج وتعليم في دول اقل منا امكانيات وميزانيات للاسف ..
    نعم . نحن في حاجة لاعادة النظر في دور مراكز التاهيل في في هذا الوطن الذي قدم الكثير من الميزانيات امام ضعف في مستواء الاداء ..
    شكرا لك من القلب مرورك وتعليقك . نامل من الجهة المعنية مراجعة الاسباب في هجرة هذه الاسر ..

    ‎رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :