رئيس حصانة: سنعيد هيكلة أذرع التقاعد والتأمينات الاستثمارية

المواطن - الرياض

أكد سعد بن عبدالمحسن الفضلي، الرئيس التنفيذي لشركة حصانة الاستثمارية، وهي الذراع الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن العائد الاستثماري الذي حققته المؤسسة العامة للتقاعد السعودية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تجاوز 8% خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وصادق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على دمج “المؤسسة العامة للتقاعد” في “المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية”، حيث سينتج عن الدمج إنشاء واحدة من أضخم المحافظ الاستثمارية في السوق السعودية، بقيمة سوقية تصل إلى 93 مليار ريال.

مكونات المحفظة:

ومن أبرز مكونات هذه المحفظة حصة تصل إلى 13% من البنك الأهلي السعودي، و30% من البنك السعودي للاستثمار، ونحو 36% من التعاونية للتأمين.

وأضاف الفضلي في حديثه مع العربية أن المؤسستين خلال السنوات الماضية أسستا شركتين لإدارة الاستثمار وهما شركة الاستثمارات الرائدة التابعة للمؤسسة العامة للتقاعد، وشركة حصانة الاستثمارية التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأوضح أن المؤسستين تستثمران في الأسواق المحلية والعالمية، وتضم أسهم وسندات وملكية خاصة.

هيكلة الأذرع الاستثمارية:

وأشار إلى أنه خلال الفترة القادمة سيتم تقييم هيكلة الأذرع الاستثمارية للاستفادة من كليهما وقدرتهما في تحقيق الأهداف لما يعود بالنفع على المؤسسة الجديدة، موضحًا أنه جرى تشكيل فريق تحوّل، ويتم العمل مع المكتب لتقييم الخيارات وهيكلة الأفرع.

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