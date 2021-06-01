رئيس فيفا مهنئًا الهلال: اللقب نتيجة العمل الجاد

المواطن - مروة نبيل

حرص رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني إنفانتينو على تهنئة الهلال بتتويجه بطلًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021.

رئيس فيفا يهنئ الهلال

وتلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، خطابًا من جياني إنفانتينو عبر من خلاله عن تهنئته لنادي الهلال بمناسبة تتويجه، وأكد أن هذا اللقب يعد نتاجًا للعمل الجاد والالتزام من جانب الزعيم لاعبين وإداريين، متمنيًا لهم التوفيق ومواصلة العمل بروح الفريق.

ووجه رئيس فيفا إنفانتينو، الشكر لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل وإلى منسوبي الاتحاد السعودي على مساهمتهم في تطوير وازدهار كرة القدم السعودية خلال السنوات الأخيرة.

الزعيم يحصد اللقب

ونجح الزعيم في التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، قبل جولة على نهايته، وأنهى البطولة برصيد 61 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رقمًا استثنائيًا في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقها موسم 2008/ 2009، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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