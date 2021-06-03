رئيس نزاهة : السعودية قدمت 10 ملايين دولار لإنشاء شبكة عالمية لمكافحة الفساد

المواطن - الرياض

أعلن رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، أن السعودية قدمت 10 ملايين دولار لإنشاء شبكة عالمية لمكافحة الفساد.

فيديو | رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد: #المملكة قدمت 10 ملايين دولار لإنشاء شبكة عالمية لمكافحة الفساد#مبادرة_الرياض#الإخبارية pic.twitter.com/MEqQE5DKg1 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 3, 2021

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصة لمكافحة الفساد.

ورفع الكهموس، خالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهما الله بمناسبة اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مبادرة الرياض (GlobE) لمكافحة الفساد دوليًا في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المخصصة لمكافحة الفساد خلال الفترة 21-23 شوال 1442هـ الموافق 2-4 يونيو 2021م.​

مكانة السعودية في مكافحة الفساد

ونوه بهذه المناسبة بالمكانة الرفيعة والثقة الدولية التي تحظى بها المملكة ‏العربية السعودية، وتسجيلها المستمر لنجاحات على الصعيدين المحلي​ والدولي في ‏مختلف المجالات، ومنها مكافحة الفساد، وما تحظى به الهيئة من دعم لا محدود من القيادة الرشيدة في سبيل تعزيز جهودها المحلية لتنفيذ اختصاصاتها ومهامها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وفي مبادراتها وتعاونها مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية.

الأمم المتحدة تشيد بمبادرة المملكة

من جانبه أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن جزيل شكره للمملكة العربية السعودية على تمويلها لمبادرة الرياض الرامية إلى إنشاء شبكة (GlobE) خلال توليها رئاسة دول مجموعة العشرين للعام الماضي 2020م، داعيا جميع الدول للاستفادة من الشبكة على أكمل وجه، وبذل المزيد من الجهود للقضاء على الفساد.

وقال غوتيريش في كلمته خلال الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تتضمن تدشين “مبادرة الرياض” الشبكة التشغيلية العالمية لسلطات إنفاذ قانون لمكافحة الفساد (GlobE) : إن الفساد لا يعدّ سلوكًا غير أخلاقي فحسب، بل إنه جريمة خطيرة، عادةً ما تكون منظمةً وعابرةً للحدود، ويحول دون التنمية المستدامة من خلال استهلاكه للموارد اللازمة لتحقيق ذلك.

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