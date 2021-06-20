رئيس نزاهة: لن نسمح للفاسدين بالاستمتاع بأموالهم في أي دولة ثانية

المواطن - الرياض

كشف رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” مازن بن إبراهيم الكهموس، أبرز مميزات الشبكة العالمية لمكافحة الفساد، التي تندرج تحت مظلة مبادرة الرياض لمكافحة الفساد قائلًا: “فكرة هذه المنصة أن جميع دول العالم حال تبادلها المعلومات لا يمكن لفاسد أن يستمتع بأمواله بأي دولة ثانية”.

صباح الإنجاز والعمل. درس إداري من مازن الكهموس رئيس "نزاهة":

"ما دامك بتشتغل بتطلع منجز، وإن ما اشتغلت بنقولك توكل على الله". #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/djDQYOtgVy — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) June 20, 2021

نزاهة تحاصر الفاسدين:

وأضاف مازن الكهموس، خلال مقطع فيديو عبر موقع توتير، بالقول: “فكرة تبادل المعلومات من خلال الشبكة فكرة سهلة وبسيطة”، معقبًا: “المملكة العربية السعودية الحمد لله نجحت في مكافحة الفساد أو حدّت بشكل كبير منه داخل المملكة”.

وأوضح رئيس هيئة نزاهة أن المملكة قدمت دعمها للشبكة بمبلغ مالي قدره 10 ملايين دولار، معقبًا: “هذا ما كان جهد ساعات ولا أيام هذا جهد أشهر طويلة من العمل، مردفًا: “ما دامك بتشتغل بتطلع منجز، وإن ما اشتغلت بنقولك توكل على الله”.

أهداف المبادرة السعودية

وفي وقت سابق أعلن الكهموس أن السعودية قدمت 10 ملايين دولار لإنشاء شبكة عالمية لمكافحة الفساد.

يذكر أن مبادرة الرياض (GlobE) تهدف لتطوير أداة سريعة وفعالة لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وتعزيز التعاون بين السلطات المعنية بمكافحة الفساد، وإنشاء شبكة عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، وإنشاء منصة عالمية آمنة لتسهيل تبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، وتعزيز استرداد الأموال المنهوبة، وإطلاق برنامج لبناء القدرات داخل الشبكة لمنسوبي سلطات مكافحة الفساد.

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