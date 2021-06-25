رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل المرحلة الثانية

المواطن - الرياض

أطلقت وزارة الحج المسار الإلكتروني لحجاج الداخل – المرحلة الثانية والنهائية – لحجز وشراء الباقات لموسم حج 1442 Hajj 2021.

وتتواصل عملية الحجز ابتداءً من الساعة 2:00 م من اليوم الجمعة 15 ذو القعدة 1442 هـ وحتى الساعة 10:00 م من يوم الجمعة 29 ذو القعدة 1442 هـ وذلك عبر الرابط.

خطوات التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

ويتم التسجيل في الموقع الإلكتروني لحجاج الداخل من خلال الخطوات التالية :

1- إرسال رسائل نصية للمؤهلين للحج حسب فئات المفاضلة.

2- دخول المؤهل على البوابة الإلكترونية للتحقق من البيانات الشخصية.

3- استعراض الضوابط والشروط.

4- للمتأهل إمكانية إضافة مرافق ممن سبق وأن تقدم بالتسجيل.

5- استعراض الباقات المتاحة وحجز الباقة المناسبة.

6- إصدار أجور الخدمات والدفع الإلكتروني عبر نظام سداد.

7- صدور تصريح الحج.

معايير القبول النهائي

وأكدت وزارة الحج أن القبول النهائي للمرشحين لأداء فريضة حج 1442 يعتمد على توافر الاشتراطات والمعايير والأماكن المتاحة حيث تقدم إلى الحج قرابة 600 ألف شخص من المواطنين والمقيمين في حين تم تحدد العدد المقبول بـ60 ألفًا فقط ما يعني أن المسجلين 10 أضعاف عدد الأماكن المتاحة.

وزارة الحج تحذر من الشركات الوهمية

وكانت وزارة الحج والعمرة حذرت المواطنين والمقيمين من التعامل مع شركات الحج الوهمية غير المدرجة في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، الذي يمكن زيارته من خلال الرابط التالي: (https://localhaj.haj.gov.sa ).

كما حذرت الوزارة عموم المواطنين والمقيمين من الانسياق خلف الإعلانات غير الموثقة التي ليس لها صفة رسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، والإبلاغ فورًا عن أي مكتب أو شركة أو أي رابط يدّعي تقديم تصاريح لأداء مناسك الحج لعام 1442هـ أو تقديم خدمات حجاج الداخل خارج إطار المسار الإلكتروني.

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