رازوفيتش مدربًا لـ الفيحاء حتى 2023

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الفيحاء، مساء اليوم الاثنين، عن تعاقده رسميًّا مع المدير الفني الصربي فوك رازفيتش لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

فوك رازوفيتش يقود الفيحاء:

وأنهى مجلس إدارة الفيحاء برئاسة عبدالله أبانمي إجراءات التوقيع مع الصربي فوك رازوفيتش ليتولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد لمدة موسمين، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022.

ويأمل مجلس الإدارة في الاستعداد جيدًا، خاصة بعدما نجح الفيحاء في خطف بطاقة التأهل إلى منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي المقبل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

مسيرة تدريبية مميزة للمدرب الصربي:

ويمتلك رازوفيتش صاحب الـ48 عامًا خبرة تدريبية كبيرة، حيث بدأ حياته المهنية مدربًا لنادي تيليوبتيك الصربي من 2011 وحتى 2013، ثم تولى تدريب الفرق الأول لكرة القدم بنادي بارتيزان بلجراد الصربي خلال الفترة من 2013 حتى 2015.

وتولى بعد ذلك تدريب دينامو مينسك البيلاروسي من 2015 حتى 2016، قبل أن يعود إلى الدوري الصربي لكرة القدم مرة أخرى من بوابة نابريداك من 2016 حتى 2017.

واتجه رازوفيتش بعد ذلك إلى المنطقة العربية، حيث تولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصي من 2017 حتى 2018، وقاد فريق الظفرة الإماراتي من 2018 حتى 2020، والوحدة الإماراتي حتى 2021.

وحقق المدير الفني الصربي العديد من الإنجازات خلال مسيرته التدريبية، ومن أبرزها بطل الدوري الصربي 2013، وصيف الدوري البيلاروسي 2015، وحصل على جائزة أفضل مدرب في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2017/ 2018.

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