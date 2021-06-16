رجل تحت فستان الزفاف !

المواطن- متابعة

وثق مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، موقفًا طريفًا، حيث رصد اللحظة التي تعرض فيها عروسان في الفلبين لموقف محرج.

وبحسب موقع ديلي ميل البريطانية، فقد ظهرت عروس برفقة عريسها في الفيديو، وهما يسيران إلى المكان المخصص لهما في الزفاف، إلا أن الأمور لم تنتهِ كما كان مخططاً لها.

وبدت العروس تعاني من صعوبة في التنقل أثناء سيرها بالفستان الذي بدا مرفوعاً من الأمام، كما جرت العادة في تصميم الأزياء المخصصة لمثل هذه المناسبة، لكن المفاجأة كانت في وجود شخص تحت فستان العروس، تنحصر مهمته على جعله مرفوعاً، ليظهر بشكل أنيق ولافت.

ورصد الفيديو الشخص الذي كان يسير على يديه ورجليه تحت الفستان، بعدما فشل في إخفاء خروجه من الثوب.

تقاليد الزفاف في الفلبين

فيما يخص الملابس، ترتدي العروس الفستان الأبيض أما بالنسبة للرجال فيرتدي الرداء الفلبيني الرسمي التقليدي وهو عبارة عن قميص أبيض مطرز مصنوع من الحرير ومعه بنطلون أسود.

حفلة ما قبل الزواج

أخذ الفلبينيون هذه العادة من الولايات المتحدة، حيث يقوم العريس وأصدقاؤه قبل الزفاف بعدة أيام بالاحتفال بآخر أيام عزوبيته.

الرقص في حفل الزفاف

ويقوم العروسان ببدء حفلة الزفاف بالرقصة التقليدية ثم يتبعهم الحضور.

ويجب أن يهدي العروسان هدية لبعضهما لجلب الحظ الجيد، كما أن هطول المطر أثناء الزفاف يعني سعادة ورخاء للعروسين، ويجب وصول الحضور قبل العروسين للزفاف لتجنب الحظ السيئ.

وعلى النقيض فإن تقديم أي سكاكين أو أي شيء حاد كهدية زفاف بجلب الحظ السيئ، ولا يمكن زواج الأشقاء في نفس العام لأن ذلك فأل سيئ أيضًا، كما يعتقد بأن سقوط خاتم الزواج أو طرحة العروس خلال الحفل يجلب التعاسة للعروسين.

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