رد نجم البرتغال بعد استبعاده من اليورو بسبب كورونا

المواطن - محمد سمعه

رد اللاعب جواو كانسيلو ظهير أيمن مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب البرتغال على قرار استبعاده من بطولة كأس أمم أوروبا ” يورو 2020″ بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

دالوت بديلًا لـ كانسيلو في منتخب البرتغال

وكان المدرب فيرناندو سانتوس المدير الفني لـ منتخب ” برازيل أوروبا” قرر استدعاء اللاعب ديوجو دالوت لاعب ميلان الإيطالي ليخلف كانسيلو في تشكيلة المنتخب.

وعلق كانسيلو قائلًا عبر حسابه في ” الإنستجرام”: ” أنا قوي ولن أستسلم، سأحقق ما أريد”.

وسيلعب منتخب البرتغال مع منتخب المجر في أولى مبارياته بـ يورو 2020 بعد غد الثلاثاء حيث تنطلق المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة.

برازيل أوروبا يدافع عن لقبه

يذكر أن منتخب ” برازيل أوروبا” تُوج بلقب كأس أمم أوروبا ” يورو 2016″ على حساب المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت على ملعب ” ستاد فرنسا” آنذاك في العاصمة الفرنسية باريس.

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