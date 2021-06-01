رسالة خطيرة عبر الواتساب تخترق بيانات المستخدمين

المواطن - متابعة

كشفت تقارير صحافية، عن وجود عدد من الهاكرز يستهدفون مستخدمي تطبيق الدردشة الأشهر واتساب من خلال رسالة خطيرة يتم إرسالها للمستخدمين وعند الاستجابة لهذه الرسالة يقوم الهاكرز بسرقة كل بيانات المستخدمين الشخصية.

اختراق حساب المستخدم

وتتكون الرسالة من 6 أرقام يتم إرسالها إلى هواتف المستخدمين عبر رسائل SMS وبعدها يقوم الهاكرز بالاتصال على رقم الشخص الذي تم إرسال الرسالة له.

وعند استجابة المستخدم للمتصل وتنفيذ طلبه بإرسال الـ 6 أرقام يتم اختراق مستخدم واتساب فورا، وسرقة جميع بياناته الشخصية بما فيها الرسائل والصور والتي يمكن من خلالها التحكم في حساباته البنكية.

إلغاء تنشيط الحساب

ونصح التقرير جميع المستخدمين في حالة التأكد من الاختراق بالفعل، أن يقوموا بإلغاء تنشيط حساباتهم عن طريق إرسال بريد إلكتروني على: [email protected] وسيتم حذف حساباتهم تلقائياً إذا لم يتم الوصول إليهم لمدة 30 يوماً.

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