رسالة غامضة تثير قلق جماهير النصر

المواطن - محمد سمعه

أثارت رسالة الناقد الرياضي تركي الغامدي، قلق جماهير النصر، وذلك بعد حديثه عن تحركات الأندية لإبرام صفقات قوية ومكلفة ماليًّا وما يترتب على ذلك من ديون ستؤثر على مسيرة تلك الأندية في الموسم المقبل.

النصر ضمّ تاليسكا وأبو بكر:

وكان العالمي نجح في ضم البرازيلي تاليسكا والكاميروني فينسينت أبو بكر وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب تركي الغامدي قائلًا: “عزيزي المشجع لو خُيرت بين إن ناديك يكتسح الميركاتو ويُبرم صفقات بأرقام فلكية وتهايط بها حتى يبدأ الموسم وتتفاجأ بعد كذا بمستويات هزيلة وبديون ومشاكل مالية وقضايا وشيكات بدون رصيد والمحصلة النهائية موسم صفري”.

وأضاف الغامدي: “أو إن النادي يتعاقد حسب الاحتياج وتشوف فريق يملأ العين، وش بتختار؟”.

العالمي لم ينل بعد شهادة الكفاءة المالية:

وأثارت الرسالة قلق جماهير النصر، خاصة أن النادي لم يحصل على شهادة الكفاءة المالية في نسختها الأولى، كما أن جماهير العالمي تترقب غدًا الخميس معرفة الأندية الحاصلة على شهادة الكفاءة المالية، وهل سيكون العالمي منهم أم لا خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن موسم 2020/ 2021، كان انتهى بتتويج الهلال بلقب دوري المحترفين وفوز الفيصلي بلقب كأس الملك إضافة للتركيز في إجراء الصفقات الجديدة والتعاقد مع المدربين المناسبين لخطط وطموحات الأندية استعدادًا للموسم المقبل.

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