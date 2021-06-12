رسالة لوكاس ليما لجماهير الأهلي بعد رحيله

المواطن - محمد سمعه

وجه البرازيلي لوكاس ليما، ظهير أيسر الفريق الكروي الأول بـ الأهلي سابقًا، رسالة إلى جماهير الراقي، وذلك بعد إعلان النادي توقيع مخالصة مالية معه مؤخرًا.

تعليق لوكاس ليما:

وكتب ليما رسالة عبر حسابه في الإنستجرام قائلًا: “لقد كان قرارًا صعبًا ولكن الوقت حان لتوديع الراقي، سعدت للغاية بدعم الجماهير وسعدت لأنني ساهمت في النادي”.

وأضاف ليما: “سوف أستمر دائمًا في تشجيع النادي، والمستقبل سيكون مشرقًا للفريق”.

وبوقت سابق، وقعت إدارة النادي الأهلي بـ رئاسة ماجد النفيعي أول أمس الخميس، مخالصة مالية نهائية مع البرازيلي لوكاس ليما ظهير أيسر الفريق الأول بعد نهاية موسم 2020/ 2021.

انتقادات قوية إلى ليما:

وكان ليما تعرض لانتقادات قوية بالموسم الماضي؛ بسبب هبوط مستواه الفني، كما عانى الراقي كثيرًا على الناحية الدفاعية؛ مما تسبب في تواجد الفريق بالمركز الثامن في دوري المحترفين بالموسم المنصرم.

يذكر أن ليما كان انضم إلى الأهلي في عام 2019 قادمًا من نادي نانت الفرنسي، كما سبق له اللعب في أندية بوتافوجو وإنترناسيونال وبارانا في البرازيل.

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