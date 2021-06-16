رسالة محمد العويس بعد الكشف عن قائمة الأخضر لدورة طوكيو 2020

المواطن - محمد سمعه

وجه محمد العويس، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، رسالة إلى المنتخب السعودي الأولمبي، وذلك بعد الإعلان عن قائمة الأخضر التي ستشارك في أولمبياد طوكيو 2020 شهر يوليو المقبل.

تعليق محمد العويس:

وعلق العويس قائلًا: “الله يوفقكم”.

لماذا طالبت الجماهير بوجود العويس ؟

وكانت الجماهير السعودية طالبت عبر “تويتر” باختيار محمد العويس ضمن الثلاثي فوق السن وعدم اختيار سالم الدوسري نجم الهلال نظرًا لاحتياج المنتخب السعودي الأول له بالفترة المقبلة، مع وجود أجنحة جيدة في الأخضر الأولمبي بنفس مستوى سالم الدوسري وهم خالد الغنام وعبدالرحمن غريب.

وضمت قائمة الأخضر الأولمبي 24 لاعبًا، بينهم ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سلمان الفرج، ياسر الشهراني وسالم الدوسري، حيث تسمح لوائح الأولمبياد بضم 3 لاعبين فوق السن القانوني والمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

ويقيم المنتخب السعودي تحت 23 عامًا معسكرًا إعداديًّا في مدينة الرياض، خلال الفترة من 23 يونيو وحتى 14 يوليو، وذلك ضمن المرحلة الخامسة من برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو، المقرر إقامتها أواخر الشهر المقبل.

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