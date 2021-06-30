رسميًا .. نجم أوراوا الياباني يعزز صفوف الباطن

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي أوراوا الياباني اليوم الأربعاء عن انتقال مدافعه البرازيلي ماوريسيو أنطونيو لـ نادي الباطن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صفقة دفاعية مهمة لـ الباطن

وذكر الموقع الرسمي لـ نادي أوراوا عبر الإنترنت أن النادي اتفق مع إدارة الفريق السماوي لانضمام ماوريسيو أنطونيو، وذلك في إطار خطة الفريق السماوي لتدعيم صفوفه بأقوى الصفقات خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

مسيرة ماوريسيو أنطونيو

وكان ماوريسيو أنطونيو انضم لـ نادي أوراوا في عام 2017 حتى عام 2021، كما سبق له تمثيل أندية يوفنتوس إس بي البرازيلي وفريق بينابولينسي البرازيلي وفريق ماريتيمو البرتغالي.

يذكر أن ماوريسيو أنطونيو صاحب الـ29 عامًا تُوج بلقب دوري أبطال آسيا مع فريق أوراوا في عام 2017، كما كان هدافًا لـ بطولة كأس العالم للأندية 2017 بالمشاركة مع البرازيلي رومارينيو لاعب الجزيرة الإماراتي السابق ونادي الاتحاد الحالي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني آنذاك.

وكان الباطن أنهى موسم 2020/2021 محتلًا المركز الثاني عشر برصيد 36 نقطة في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن السماوي كان تعاقد الخميس الماضي مع المدرب الصربي نيناد لالاتوفيتش لتدريب الفريق الكروي الأول بـ الموسم الجديد دون تحديد مدة العقد.

وسيتولى لالاتوفيتش تدريب السماوي قادمًا من نادي رادنيكي نيش الصربي.

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