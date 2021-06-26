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رسميًّا .. الهلال يعلن حصوله على شهادة الكفاءة المالية
نظير التزامه المالي والتعاقدي حتى تاريخ 30 إبريل

رسميًّا .. الهلال يعلن حصوله على شهادة الكفاءة المالية

2021/06/26
الساعة 12:07 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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رسميًّا .. الهلال يعلن حصوله على شهادة الكفاءة المالية لاعبو الهلال - المصدر @SPL
المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الهلال- قبل قليل- عن حصوله على شهادة الكفاءة المالية وذلك بقرار من لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بـ وزارة الرياضة.

وذكر الحساب الرسمي لـ الزعيم عبر “تويتر” أن النادي حصل على شهادة الكفاءة المالية؛ وذلك بسبب التزامه بالتعاقدات وبالأمور المالية حسب النطاق المحدد من اللجنة حتى تاريخ 30 إبريل الماضي، وفقًا لـ أحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.

الهلال يسدد 24 مليون ريال:

وتمكنت إدارة الزعيم بـ رئاسة فهد بن نافل من تسديد  24 مليونًا و 832 ألفًا و 951 ريالًا للحصول على شهادة الكفاءة المالية.

الزعيم سيسجل صفقاته الجديدة:

يذكر أن الزعيم أصبح بإمكانه في الفترة الحالية قيد الصفقات الجديدة التي تعاقد معها مثل المالي موسى ماريغا واللاعب حمد اليامي ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بنادي القادسية.


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