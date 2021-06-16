رسميًّا .. ريال مدريد يعلن رحيل سيرخيو راموس

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، قبل قليل، في بيان رسمي له، عن رحيل مدافعه سيرخيو راموس عن صفوف الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مؤتمر صحفي لتوديع راموس غدًا:

وذكر الموقع الرسمي لـ ريال مدريد عبر الإنترنت أن النادي سيقيم ظهر الغد مؤتمرًا صحفيًّا لتوديع راموس الذي حقق العديد من البطولات مع الريال لمدة 16 عامًا.

وكان راموس انضم إلى ريال مدريد في عام 2005 قادمًا من صفوف إشبيلية الإسباني بمقابل مادي وصل إلى 27 مليون يورو.

ألقاب سيرخيو راموس مع إسبانيا والريال:

وفاز راموس بالعديد من الألقاب مع ريال مدريد مثل 5 ألقاب في الدوري الإسباني ولقبين في كأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني 4 مرات ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس العالم للأندية في 4 مناسبات.

كما فاز سيرخيو راموس كذلك بلقب كأس العالم عام 2010 مع المنتخب الإسباني وحصد لقب كأس أمم أوروبا مرتين عامي 2008 و 2012 مع المنتخب الإسباني.

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