رصد 140 مخالفة بيئية في الساحل الغربي

المواطن- محمد داوود- جدة

أعن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس علي بن سعيد الغامدي، رصد 140 مخالفة بيئية في الحملات التفتيشية بالساحل الغربي خلال زيارة 646 موقعًا ومسح 2000 كم، مؤكدًا أن الحملات التفتيشية البيئية مستمرة، بإذن الله، على مدار السنة لجميع مناطق المملكة، مبينًا، أن ذلك بهدف الوقوف على الوضع البيئي لدى المواقع والمنشآت، وإيقاف ضخ مياه الصرف غير المعالجة إلى البحر والأودية ومجاري السيول، تنفيذا للأمر السامي الكريم، القاضي بإيقاف ضخ مياه الصرف غير المعالجة إلى البحر والأودية ومجاري السيول.

رصد المخالفات البيئة:

وأضاف المهندس علي بن سعيد الغامدي، أن المركز يعمل على مدار الساعة بعمليات الرقابة على الأوساط البيئية، بما فيها سواحل المملكة، لضمان استمرار الالتزام البيئي ورفع وتيرة العمل نحو إيقاف أي خلل بيئي يؤدي إلى تدهور هذه الأوساط، لافتًا إلى أن عمل كل قطاعات العمل الرقابي بشكل تكاملي يؤدي إلى أفضل الطرق لتحقيق مستهدفات الرؤية نحو الحفاظ على البيئة واستدامتها.

الالتزام البيئي:

وأكد أن الهدف الرئيسي من هذه الحملات هو الوقوف على الوضع البيئي لبيئات سواحل المملكة والمصانع العاملة والتحقق من الالتزام البيئي من قبل هذه المنشآت، وفقًا للمادة السادسة والمادة الحادية عشرة والمادة الحادية والعشرون والمادة الخامسة والثلاثون من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي.

حملات الساحل الغربي:

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للعمليات الإقليمية، المشرف العام على الحملة الوطنية الثانية للمسح البيئي للساحل الغربي، المهندس سليمان بن عبيد السنقوف، أن هذه الحملات نفذت من قبل كوادر سعودية 100% تم تدريبها بأفضل الطرق ضمن خطة تدريبية مسبقة للفرق التفتيشية مزودة بوسائل تقنية حديثة للمسح والتفتيش البيئي مرتكزة على أسلوب التفتيش الإلكتروني الحديث.

زيارة 646 موقعًا:

وأوضح السنقوف، أن الحملة نتج عنها زيارة 646 موقعًا، كما تم مسح الساحل الغربي بالكامل بطول 2000 كيلومتر، مرورًا بجميع المناطق الساحلية المأهولة وغير المأهولة، ورصد جميع المصبات ونقاط التصريف إلى مياه البحر الأحمر.

وقال إنه تم رصد ما يقارب 140 مخالفة بيئية، كان أبرزها مزاولة النشاط دون ترخيص بيئي، ومن النفايات الخطرة والسامة بطرق غير آمنة، وتصريف مياه صناعية وصرف صحي غير معالج إلى مياه البحر، وعدم تمكين مفتشي المركز من مزاولة أعمال التفتيش.

اتخاذ الإجراءات النظامية ضد المخالفين:

وتابع، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة، وفقًا لنظام البيئة و لوائحه التنفيذية بحق المخالفين وتطبيق مبدأ تصحيح الأوضاع بما يتماشى مع الاستراتيجيات البيئية، مؤكدًا على أهمية الدور الفعال الذي يقوم به الرئيس التنفيذي ورئيس الحملات التفتيشية بالمملكة لمتابعة أعمال الحملات بشكل يومي، لمعرفة سير العمل وتذليل الصعاب التي قد تواجه حركة سير الحملة، وحرصه على سلامة المفتشين الميدانيين أثناء تأدية المهام، موضحًا أنه بناء على ذلك تم تجهيز غرفة عمليات لقيادة الحملات بمقر المركز بمدينة جدة للإشراف والمتابعة على أعمال الحملة كافة.

شارك الخبر





مقالات ذات صلة



