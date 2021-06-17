رقم فريد لـ دي بروين مع منتخب بلجيكا

المواطن - محمد سمعه

نجح البلجيكي كيفن دي بروين في قيادة منتخب بلجيكا لتحقيق فوز مهم على حساب منتخب الدنمارك والتأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.

دي بروين صنع هدفًا على الأقل بكل البطولات الأوروبية

وذكرت شبكة ” أوبتا” المتخصصة في الأرقام والإحصائيات أن دي بروين أصبح اللاعب الأوروبي الوحيد الذي صنع هدفًا بكل البطولات الأوروبية التي شارك فيها.

كما أشارت الشبكة الشهيرة إلى أن دي بروين صنع هدفًا في كأس العالم 2014 ويورو 2016 ومونديال 2018 ويورو 2020.

وكان دي بروين قلب الطاولة على المنتخب الدنماركي في المباراة، بصناعته الهدف الأول للمنتخب البلجيكي الذي سجله اللاعب ثورجان هازارد وأحرز الهدف الثاني في شباك كاسبر شمايكل حارس مرمى الدنمارك.

بلجيكا تلتحق بـ إيطاليا

يذكر أن منتخب بلجيكا ضمن التأهل لثمن نهائي يورو 2020، ملتحقًا بالمنتخب الإيطالي الذي ضمن تأهله بعد الفوز على منتخب سويسرا أمس الأربعاء.

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