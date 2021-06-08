رقم مذهل وراء تكلفة ولادة طفلة ميغان ماركل وهاري 

المواطن- متابعة

تصدر اسم ميغان ماركل مؤشرات البحث بعد الإعلان عن ولادة ابنتها التي سمتها ليليبت- ديانا تيمنًا باسم الملكة إليزابيث الثانية والأمير ديانا، وكشفت مجموعة من التقارير البريطانية عن تفاصيل جديدة بشأن ميلاد الطفلة الملكية الجديدة.

وكشفت تقارير بريطانية، أن المستشفى التي شهدت ميلاد طفلة الأمير هاري وميغان ماركل، هي عبارة عن مؤسسة كبيرة غير هادفة للربح تأسست عام 1888 من قبل مجموعة تضم 50 امرأة تشرف على 2400 ولادة سنويًا.

ويقع المستشفى في وسط مدينة سانتا باربرا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وهو واحد من أقرب المستشفيات لقصر ميغان ماركل والأمير هاري، البالغ ثمنه 11 مليون جنيه إسترليني، والواقع في مدينة مونتيسيتو، التي تبعد حوالي 10 دقائق بالسيارة.

تكلفة الولادة في مستشفى سانتا باربرا

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن تكلفة الولادة الطبيعية تتخطى 14 ألف دولار أمريكي، بينما تبلغ تكلفة الولادة القيصرية 28 ألف دولار.

وأشارت إلى أن طفلة الأمير هاري وميغان ماركل، ليليبت، هي واحدة من 2400 طفل تم ولادتهم في المستشفى خلال الفترة الماضية.

وبُني المستشفى على الطراز الإسباني، ويمتاز بمنح الشعور بأنه يشبه المنزل أو الفندق أكثر من كونه مستشفى.

وقالت الأسرة في بيان، إن الابنة ليليبت ديانا مونتباتن- وندسور، ولدت يوم الجمعة في مستشفى سانتا باربرا الريفي في كاليفورنيا، بحضور هاري، حسبما نقلت وكالة رويترز.

ومن جانبه قال المتحدث باسم الأسرة: الأم والطفلة في حالة جيدة، وعادا إلى المنزل.

ويُذكر أن طفلهما الأول، أرشي، وُلد في عام 2019، وبعدها بفترة أعلن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل تخليهما عن صفتهما الملكية، العام الماضي، وكذلك عن ألقابهما الملكية، وقالا وقتها إنهما يرغبان في أن يكونا مستقلين ماديًا بعيدًا عن القصر الملكي.

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