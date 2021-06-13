روبوت ذكي لتوزيع عبوات ماء زمزم

المواطن - مكة المكرمة

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الروبوت الذكي والذي يقوم بتوزيع عبوات ماء زمزم دون تلامس.

تقنية حديثة:

وقال السديس: إن التقنية الحديثة باتت تسخر لخدمة البشرية، خصوصًا في ظل تفشي جائحة كورونا، والتي ستحافظ بإذن الله على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين.

كما أشاد بما وصل له العلم الحديث والتطور الرقمي في خدمة البشرية كافة؛ حيث يعمل الروبوت على توزيع العبوات دون تلامس ودون أن يعيق حركة قاصدي الحرمين.

تسخير التقنية:

وتأتي هذه الجهود وفق تطلعات القيادة الحكيمة لتسخير التقنية الحديثة في خدمة الحرمين الشريفين والتي جاءت موافقة لرؤية المملكة العربية السعودية (2030).

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