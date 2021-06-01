روسيا تستأنف الطيران مع 9 دول في يونيو بينها دولتان عربيتان

المواطن - متابعة

أعلنت الحكومة الروسية، مساء أمس الاثنين، عن استئناف حركة الطيران مع 9 دول في شهر يوليو، بينها دولتان عربيتان.

استئناف الطيران:

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في روسيا باستئناف الطيران مع بريطانيا على خلفية تحسن الأوضاع الوبائية في البلاد، حيث سيتم اعتبارًا من 2 يونيو تسيير 3 رحلات بمسار موسكو لندن على أساس متبادل.

رحلات ثنائية:

كما ذكر المركز أن السلطات قررت إعادة الرحلات الثنائية مع كل من المغرب ولبنان والنمسا وهنغاريا ولوكسمبورغ وكرواتيا وموريشيوس، وكذلك الرحلات العارضة مع ألبانيا.

وفي سياق متصل أعلن المركز عن تمديد تعليق الطيران مع كل من تركيا وتنزانيا حتى 21 يونيو على الأقل؛ بسبب “الأوضاع الوبائية الصعبة” في البلدين.

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