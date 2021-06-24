روسيا تشعل الأجواء في البحر الأسود

المواطن- متابعة

نشرت وزارة الدفاع التابعة لـ روسيا، مقاطع فيديو من الجو توثق دخول المدمرة البريطانية واقتحامها للمياه الإقليمية الروسية قبالة شبه جزيرة القرم.

وكتب حساب الدفاع الروسية على فيسبوك إن هذه اللقطات صورت بواسطة أسطول البحر الأسود الروسي وخدمة حماية الحدود التابعة لجهاز الأمن الروسي، وذكرت أن ما حدث في البحر الأسود هو منع الأجهزة الروسية للمدمرة البريطانية ديفيندر من اختراق حدود روسيا الاتحادية البحرية.

ويظهر الجزء الأول من اللقطات، الذي يبدو أن طائرة مسيرة قد التقطته، سفينة حربية روسية أثناء اقترابها من المدمرة البريطانية، وفي الجزء الثاني من الفيديو، الذي صورته طائرة مقاتلة، كانت مقاتلات روسية تحلق فوق السفينة البريطانية.

طلقات تحذيرية

وكانت وزارة الدفاع الروسية أفادت في وقت سابق أن طائرة حربية وسفينة دوريات روسيتين، أطلقتا طلقات تحذيرية باتجاه سفينة حربية بريطانية دخلت المياه الإقليمية الروسية في البحر الأسود.

رد بريطانيا

وفي المقابل، قالت وزارة الدفاع البريطانية على تويتر: لم يتم توجيه أي طلقات تحذيرية إلى (إتش إم إس ديفندر)، مؤكدة أن سفينة البحرية الملكية تعبر المياه الإقليمية الأوكرانية طبقا للقانون الدولي.

ووقع الحادث قبل بضعة أيام من المناورات العسكرية سي بريز 2021 التي تجري بين 28 يونيو و10 يوليو بمشاركة الولايات المتحدة ودول أخرى من الحلف الأطلسي وأوكرانيا في البحر الأسود، وتثير استياء موسكو، حيث أن المدمرة البريطانية موجودة في المنطقة للمشاركة فيها.

ووقع الحادث قبالة سواحل شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا في مارس 2014، وتقيم فيها قاعدة بحرية.

توتر مع الغرب

وليس من النادر أن تقع حوادث بين طائرات أو سفن على حدود روسيا، لا سيما في فترة من التوتر مع الغرب، غير أن توجيه طلقات تحذيرية في حال ثبت الأمر سيشكل سابقة في هذا النوع من الحوادث.

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