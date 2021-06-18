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روسيا تعلن انسحابها من معاهدة الأجواء المفتوحة 
رغم لقاء بايدن وبوتين لتهدئة العلاقات بين البلدين

روسيا تعلن انسحابها من معاهدة الأجواء المفتوحة 

2021/06/18
الساعة 6:48 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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روسيا تعلن انسحابها من معاهدة الأجواء المفتوحة 
المواطن- متابعة

قالت روسيا اليوم الجمعة: إنها ستنسحب رسميًّا من معاهدة الأجواء المفتوحة في 18 ديسمبر من العام الجاري، وقد تم إرسال إشعار بالانسحاب إلى الدول المشتركة في المعاهدة.

وذكر بيان الخارجية الروسية أنه في 18 يونيو، دخل القانون الاتحادي بشأن انسحاب روسيا من معاهدة الأجواء المفتوحة حيز التنفيذ.

روسيا تعلن انسحابها من معاهدة الأجواء المفتوحة 

وأوضحت الوزارة أن الجانب الروسي أرسل الإخطارات المنصوص عليها في المعاهدة إلى الجهات التابعة له (هنغاريا وكندا) وبقية الدول المشاركة من خلال السفارات في العواصم المعنية، وكذلك من خلال الوفود إلى اللجنة الاستشارية للأجواء المفتوحة في فيينا.

وأضافت الوزارة أن روسيا أخطرت جميع الدول المشاركة بقرارها الانسحاب من المعاهدة بعد 6 أشهر من إرسال الإخطار، وبالتالي سيحدث هذا في 18 ديسمبر.

روسيا تعلن انسحابها من معاهدة الأجواء المفتوحة 

روسيا تلقي باللوم على الولايات المتحدة:

وأشارت إلى أن المسؤولية الكاملة عن انهيار معاهدة الأجواء المفتوحة تقع على عاتق الولايات المتحدة، مؤكدة على أن الغرب يدرك أنه من المستحيل ضمان أمنه دون مراعاة مصالح روسيا وحلفائها.

اتفاقية الأجواء المفتوحة:

والجدير بالذكر، أن اتفاقية الأجواء المفتوحة، تم إقرارها عام 1992 في العاصمة الفنلندية هلسنكي، من قبل 27 دولة من الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التفاهم والثقة المتبادلة، لتتمكن أي دولة من الدول الموقعة من جمع المعلومات، المتعلقة بالقوات المسلحة التابعة للدول الأخرى.

ويأتي ذلك رغم أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، عقدا لقاءً بينهما في سويسرا لتهدئة العلاقات بين البلدين.

روسيا تعلن انسحابها من معاهدة الأجواء المفتوحة 


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