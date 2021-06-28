رونالدو يكشف سبب فوز بلجيكا ضد البرتغال

المواطن - محمد سمعه

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وقائد منتخب بلاده، سبب فوز بلجيكا ضد البرتغال أمس الأحد في دور ثمن نهائي لـ بطولة كأس أمم أوروبا ” يورو 2020″.

شقيق هازارد يهدي الفوز لـ بلجيكا ضد البرتغال

وكان المنتخب البلجيكي فاز بهدف دون رد سجله اللاعب ثورجان هازارد الشقيق الأصغر لـ إدين هازارد بالدقيقة الـ42 من الشوط الأول عبر تصويبة قوية خدعت الحارس البرتغالي روي باتريسيو.

وكتب رونالدو منشورًا عبر حسابه في “الفيسبوك” قائلًا: ” الحظ لم يحالفنا والنتيجة جاءت عكس ما كنا نريد، والجميع فخور بمشوار منتخب البرتغال، وهؤلاء اللاعبون أثبتوا قدرتهم على إسعاد الشعب البرتغالي”.

وتابع كريستيانو رونالدو: “مشجعو البرتغال وثقوا فينا ولم ننجح في المضي قدمًا في البطولة، يجب أن نهنئ منتخب بلجيكا على ما فعلوه أما البرتغال فستعود أقوى مما كانت عليه”.

وكان رونالدو قاد منتخب البرتغال للفوز بلقب كأس أمم أوروبا في عام 2016 في الأراضي الفرنسية، حينما نجحت البرتغال في الفوز على المنتخب الفرنسي في اللقاء النهائي بهدف دون مقابل.

موعد مباراة بلجيكا وإيطاليا

جدير بالذكر أن المنتخب البلجيكي سيواجه المنتخب الإيطالي في ربع نهائي يورو 2020 في مباراة تُصنف بأنها نهائي مبكر، حيث تُقام يوم الجمعة المقبلة على ملعب ” أليانز آرينا” في مدينة ميونخ الألمانية.

وكانت مباراة بلجيكا ضد البرتغال، شهدت خروج كل من كيفن دي بروين وإدين هازارد لاعبي المنتخب البلجيكي متأثرين بالإصابة التي تعرضا لها في اللقاء.

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