رياح مثيرة للغبار على هذه المناطق بدءًا من الغد وحتى الخميس

المواطن - الرياض

قال المركز الوطني للأرصاد، إن الرياح المثيرة للغبار تعاود تأثيرها بدءًا من غد الثلاثاء وحتى الخميس المقبل، على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض وتمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية من عسير والباحة، وعلى منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية.

وأضاف أن الأجواء تبقى شديدة الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية والأجزاء الداخلية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويتوقع أن تسّجل درجات الحرارة العظمى ما بين 45 – 48 درجة مئوية.

حالة الطقس المتوقعة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تتأثر الرؤية الأفقية على وسط وشرق المملكة ومنطقة نجران بسبب العوالق الترابية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف في الجزء الجنوبي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج في الجزء الجنوبي والأوسط.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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