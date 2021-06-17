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رياح وأتربة على بدر وينبع حتى السابعة 
الحالة تشمل تأثيراتها ارتفاعًا للأمواج

رياح وأتربة على بدر وينبع حتى السابعة 

2021/06/17
الساعة 9:42 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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رياح وأتربة على بدر وينبع حتى السابعة 
المواطن - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها ارتفاعًا للأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي بدر وينبع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

طقس اليوم:

وتوقع مركز الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

غبار: 

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية، مكة المكرمة المدينة المنورة).

 


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