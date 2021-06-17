رياح وأتربة على بدر وينبع حتى السابعة 

المواطن - واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها ارتفاعًا للأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي بدر وينبع.
وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
طقس اليوم:
وتوقع مركز الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).
غبار:
في حين يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية، مكة المكرمة المدينة المنورة).
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