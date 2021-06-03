رياح وأتربة على عسير حتى السابعة

المواطن - واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على محافظتي بيشة وتثليث والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 7 مساءً.

توقعات الأرصاد:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم سماء غائمة جزئياً ورياح نشطة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما تأثر الرياح النشطة على مناطق ( الشرقية، الرياض، نجران).

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