رياح وغبار على نجران حتى السابعة

المواطن - واس

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب ،و حبونا، وثار، وخباش، وشروره، ويدمه.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى– حتى الساعة السابعة مساءً.

توقعات الأرصاد:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم سماء غائمة جزئياً ورياح نشطة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما تأثر الرياح النشطة على مناطق ( الشرقية، الرياض، نجران).

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