ريال مدريد يصدم إدين هازارد

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن صدمة جديدة سيوجهها نادي ريال مدريد الإسباني للاعب البلجيكي إدين هازارد حول مستقبله مع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

إدين هازارد أحبط جماهير ريال مدريد

وخلال آخر موسمين، لم يظهر هازارد صاحب الـ30 سنة بالشكل المنتظر منه مع الريال مما دفع إدارة الريال برئاسة فلورنتينو بيريز للتخلص من اللاعب البلجيكي في حال جاء العرض المناسب.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية المقربة من نادي ريال مدريد إن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الجديد للريال لا يفكر في الاعتماد على هازارد والتخلص منه في أقرب وقت، وذلك بعد عودة اللاعب النرويجي مارتين أوديجارد للريال.

هازارد مصيره غامض مثل بيل

وأصبح مستقبل هازارد مع الريال غامضًا مثله مثل الويلزي جاريث بيل الذي أُثيرت حوله الشائعات مؤخرًا أنه يفكر في اعتزال كرة القدم وأن يكون محترفًا في رياضة الجولف.

يذكر أن اللاعب البلجيكي لم ينجح في ترك أي بصمة مع ريال مدريد منذ انضمامه للفريق الملكي في صيف 2019 قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، كما أنه أُصيب أكثر من 10 مرات خلال موسمين فقط مع ريال مدريد.

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