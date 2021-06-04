ريجيكامب: الأهلي غارق في المشاكل

المواطن - محمد سمعه

أوضح المدرب الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بـ الأهلي أن الراقي كان غارقًا بالمشاكل، مؤكدًا على أن اللاعبين ليس لهم أي علاقة بالمشاكل التي عانى منها الفريق.

تغير الإدارة عجّل برحيل ريجيكامب

وتحدث ريجيكامب لـ برنامج “في المرمى” على قناة العربية قائلًا” الراقي كان غارقًا في المشاكل، والفريق عانى منها وكان الصعب حلها بوقت قصير، وقبول عرض تدريب الراقي كان تحديًا بالنسبة لي ولكن مع تغيير الإدارة اختلف الأمر خاصة أنني كنت سأبقى لو الإدارة القديمة استمرت”.

ريجيكامب أحب العمل في الأهلي رغم مشاكله

وأضاف ريجيكامب: “أحببت العمل في الراقي وأحببت اللاعبين، والمشاكل في الفريق بدأت من الأعلى وليس من غرفة ملابس اللاعبين، المشكلة لم تكن فيهم، ولم أقدم تقريرًا فنيًا عن وضع الفريق بعد مغادرتي، ولدي اتصال جيد مع مدير الفريق موسى المحياني، وكنا نتحدث بشكل يومي”.

وتابع مدرب الراقي السابق: ” لو نجح النادي في التعاقد مع 6 لاعبين أجانب جدد خلفًا للموجودين حاليًا مع الإبقاء على السومة، أرى أن الفريق سينافس بهذا الشكل في الموسم المقبل”.

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