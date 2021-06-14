رينارد: المنتخب السعودي يحترم منافسه وهدفنا الفوز

المواطن - محمد سمعه

أكد الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على أن فريقه يهدف للفوز على أوزبكستان والتأهل للمرحلة النهائية من تصفيات آسيا كمتصدر لمجموعته.

مباراة صعبة ومثيرة لـ المنتخب السعودي

وقال رينارد خلال المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين: “المباريات الأخيرة في المجموعة دائمًا تمتاز بالقوة، والصعوبة، وهدف الأخضر إكمال تأهله للمرحلة النهائية من التصفيات وهو متصدر مجموعته”.

وتابع رينارد: “نحترم منتخب أوزبكستان كثيرًا ولقاء الدور الأول معهم كان صعبًا للغاية ولكننا نجحنا في الفوز ونسعى للفوز غدًا أيضًا”.

رينارد يتحدث عن غياب الدوسري والمالكي

وأشار رينارد إلى أن غياب سالم الدوسري وعبدالإله المالكي عن مباراة أوزبكستان سيكون مؤثرًا، مضيفًا أن البديل جاهز وأضاف بأنه كمدرب يجب عليه إدارة المباراة بكل ظروفها للفوز”.

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