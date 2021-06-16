رينارد: سعيد بالصدارة ونتفاءل بملعب مرسول بارك

المواطن - مروة نبيل

أعرب المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد عن سعادته بتألق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وانفراده بصدارة مجموعته في التصفيات الآسيوية المشتركة.

الأخضر يتجاوز أوزبكستان بثلاثية:

ولعب المنتخب السعودي ضد نظيره الأوزباكستاني، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وانتهت المباراة بفوز الأخضر بثلاثية دون رد.

ورفع المنتخب السعودي بقيادة رينارد رصيده إلى 20 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة، ليتأهل بشكل رسمي إلى الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2022، وبفارق 5 نقاط عن أوزبكستان.

رينارد يتفاءل بملعب مرسول بارك:

وتحدث رينارد عن المباراة قائلًا: “حققنا في مرسول بارك 3 انتصارات بنتيجة (3/ 0) نشكر القائمين على الملعب لأننا نتفاءل به، ونتمنى في المستقبل أن يكون هناك ملعب خاص للمنتخب السعودي”.

وتابع خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: “أشكر الاتحاد السعودي على تذليل كافة الصعوبات وللجماهير المساندة لنا، ويسرنا أننا نتربع على صدارة مجموعتنا في التصفيات الآسيوية”.

وأضاف: “علينا احترام المنافسين في مبارياتنا المقبلة، ولم أكن راضيًا عن أجاء اللاعبين في آخر 15 دقيقة، افتقدنا اليوم لعبدالإله المالكي بسبب الإيقاف وعلي الحسن استغل الفرصة، لذلك هناك تنافس كبير جدًّا في منتصف الميدان وهو مهم في الفترة القادمة”.

واختتم هيرفي رينارد تصريحاته قائلًا: “سنستمر على نفس منهجنا وسنتابع اللاعبين بعد بداية الدوري، والمرحلة القادمة ستكون عالية المستوى”.

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