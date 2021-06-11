رينارد لـ الحكام الآسيويين: احموا لاعبي المنتخب السعودي

المواطن - محمد سمعه

وجه الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، رسالة إلى الحكام الآسيويين وذلك بعد تعرض لاعبي الأخضر لخشونة زائدة من المنافس في مباراتي اليمن وسنغافورة.

حماية لاعبي المنتخب السعودي:

وتحدث رينارد بالمؤتمر الصحفي قائلًا بعد الفوز على سنغافورة: “أطلب من الحكام الآسيويين حماية اللاعبين وبالأخص لاعبي الأخضر”.

وواصل رينارد قائلًا: “اليوم في لقاء سنغافورة حصل سالم الدوسري وعبدالإله المالكي على إنذارين من الحكم العراقي بسبب ردة فعل غير جيدة من قبلهم، وسوف نفتقد الثنائي في مباراة أوزبكستان”.

سالم الدوسري والمالكي يغيبان عن مواجهة أوزبكستان

وكان الحكم العراقي مهند القاسم أنذر سالم الدوسري وعبدالإله المالكي بعد انفعال كل منهما بسبب الخشونة الزائدة من قبل لاعبي منتخب سنغافورة.

وتنص اللوائح على إيقاف اللاعب عند حصوله على بطاقتين في مشوار منتخبه بالتصفيات.

وكان الدوسري قد حصل على بطاقة صفراء خلال مواجهة أوزبكستان السابقة بـ الدور الأول، فيما نال عبدالإله المالكي البطاقة في مباراة فلسطين.

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